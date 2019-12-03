Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Телеканал SyFy опубликовал трейлер пятого сезона сериала Волшебники (The Magicians). ролик был выложен 3 декабря на YouTube-канале TV Promos.

Первый эпизод продолжения шоу выйдет в эфир 15 января 2020 года. Стоит отметить, что фанаты ждали новое видео по франшизе от SyFy в течение семи месяцев с момента окончания четвёртого сезона шоу.

Теленал начал показывать «Волшебников» 16 декабря 2015 года. В основу сериала лёг одноимнный роман писателя из США Льва Гроссмана.

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