Москва, , 10:17 — REGNUM 3 декабря галерея 11.12 открыла проект художника Дамира Муратова «Короткие истории» в Москве. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Как отмечают искусствоведы, Дамир Муратов использует формат небольших текстов, произведений, фотографий в контексте своего визуального языка. Выставка будет представлять собой множество небольших картинок-историй, группирующихся вокруг большой центральной работы.

Дамир Муратов — один из самых остроумных современных художников. Его называют наследником поп‑ и соц-арта, поскольку он работает с образами рекламы, массовой культуры и политики, а также с символами, айдентикой и брендами. В работах художник часто обращается к мифологии и образам Сибири.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.