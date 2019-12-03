Москва, , 10:15 — REGNUM Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина музей открыл программу «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера» Об этом сообщает официальный сайт музея.

Программа открылась 1 декабря концертом «Англия: страна надежд и славы». Программа первого концерта фестиваля была целиком составлена из произведений британских композиторов XX века.

Впереди — еще 11 концертов, в центре которых — первое в России представление известного вокального ансамбля Роберта Холлингворта «I Fagiolini». А завершит фестиваль 23 декабря «Сентиментальное путешествие» — литературно-музыкальная фантазия по роману Лоренса Стерна, созданная специально для фестиваля.