Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании BBCAmerica объявило о том, что премьера двенадцатого сезона сериала «Доктор Кто» состоится 1 января 2020 года. Напомним, что научно-фантастическая драма рассказывает историю инопланетного существа, именующего себя как «Доктор Кто». Он путешествует сквозь пространство и время на космическом корабле и борется со злом, используя свои обширные научные познания.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэвид Теннант, известный по «Много шума из ничего», «Гамлет», «Ричард II», «Возвращение» и «День Доктора», Мэтт Смит, знакомый зрителям по картинам «Кристофер и ему подобные», «Жизнь Пондов», «Корона» и «Тайный дневник девушки по вызову», лауреат премии «Оскар» Питер Капальди, снявшийся в «Пленники», «Модильяни» и «Опасные связи», Кристофер Экклстон, сыгравший в «Другие», «Елизавета» и «28 дней спустя», и Николас Бриггс.

В качестве шоураннеров двенадцатого сезона выступили Крис Чибнелл, работавший над «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», «Великое ограбление поезда», «Жизнь Пондов», «Торчвуд» и «Жизнь на Марсе», и Мэтт Стривенс, участвовавший в создании картин «Отбросы», «Приключение в пространстве и времени», «Молокососы» и «Огурец».