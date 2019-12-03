Гонконг, Китай, , 09:33 — REGNUM 20 декабря в выставочном пространстве Portal 6311 в Гонконге откроется выставка «Бэнкси: гений или вандал?». Об этом сообщает официальный сайт выставки.

Это первая выставка в Гонконге, на которой будут представлено более 70 оригинальных произведений искусства, созданных британским художником-бунтарем, чьи работы совершили революцию в современном искусстве. Экспозиция включает в себя оригинальные работы, скульптуры, инсталляции, видео и фотографии. На входе посетители увидят впечатляющую аудио-визуальную инсталляцию, которая была специально создана для новой выставки.

Британский художник Бэнкси, личность которого до сих пор не раскрыта, считается ведущим представителем современного стрит-арта. В его работах затрагиваются такие глобальные темы, как политика, культура и этика. Как в случае с большинством прошлых событий, посвященных творчеству художника, Бэнкси не дал разрешение на проведение новой выставки.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.