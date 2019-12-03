Москва, , 09:31 — REGNUM Поп-арт-художник Алексей Сергиенко и бизнесмен Игорь Рыбаков создали арт-объект «Х10» — стеклянный трон с миллионом долларов внутри, который экспонируется в Театре эмоций в Санкт-Петербурге с 1 декабря. Об этом сообщает портал The Village.

Художник Алексей Сергиенко известен своим портретом Владимира Путина с щенком и надписью: «Президент. Добрейшей души человек». Новый арт-объект художника вместе с подиумом и купюрами весит 850 килограммов. После выставки в Музее эмоций, трон собираются экспонировать в нескольких других российских регионах.

Игорь Рыбаков для The Village: «А вообще, миллион долларов — это не случайная сумма, а своего рода бренд. Когда люди загадывают желания, никто не говорит: «Хочу 60 миллионов рублей» или «миллион евро», а вот миллион долларов — это уже звучит как чья-то мечта.»