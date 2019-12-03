Москва, , 09:29 — REGNUM Московский планетарий открыл программу для детей в возрасте от пяти до восьми лет «Театр увлекательной науки». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Программа включает в себя шесть уроков. Каждое занятие посвящено конкретной теме. Так, на уроке «Семья солнышка» ребятам расскажут, как во Вселенной возникла звезда Солнце, сколько планет в Солнечной системе, есть ли жизнь на этих планетах. На занятии «Проделки Луны» объяснят, почему с Земли видна только одна сторона Луны, как на Луне образовались кратеры, что такое фазы Луны.

Занятия будут проходить в игровой интерактивной форме. Научные сотрудники планетария расскажут детям об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики, а также проведут вместе с юными слушателями увлекательные лабораторные опыты.

Приобрести абонемент на все шесть занятий или оплатить разовое посещение можно на сайте планетария. Взрослому, который придет вместе с ребенком, покупать билет на занятие не нужно.