Москва, , 08:44 — REGNUM 3 декабря в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка работ фотографа Арсена Ревазова «Невидимый свет». В состав экспозиции вошли около 100 произведений художника разных лет.

В первом разделе будет представлен проект Арсена Ревазова «Красная-прекрасная», который был представлен в 2017 году в Венеции во время 57-й Международной биеннале современного искусства.

Второй раздел выставки составят работы, снятые в разных городах мира в технике инфракрасной фотографии с использованием приема двойной экспозиции.

Третий раздел экспозиции посвящен Венеции, а три инфракрасные фотопанорамы и более 30 архитектурных и ландшафтных пейзажей составят четвертый раздел выставки.