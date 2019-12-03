Санкт-Петербург, , 07:26 — REGNUM 3 декабря в Малом зале Санкт-Петербургского Союза художников открывается выставка Геннадия Правдина «На земле чудотворцев».Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены живописные работы, созданные с конца 1980-х годов по наши дни. Зрители смогут увидеть исторические заповедные соловецкие острова — Анзер, Большой Заяцкий, Муксалма, посетить вместе с художником Голгофо-Распятский и Троицкий скиты, увидеть закаты и белые ночи, леса и тундру архипелага, его архитектуру, вписанную в северную природу. В рамках выставки пройдёт презентация книги-альбома Геннадия Правдина «На земле чудотворцев». В неё вошли 10 глав, написанных в путешествиях по Соловкам, и 126 цветных репродукций автора к ним.