Москва, , 07:09 — REGNUM 3 декабря Московский музей современного искусства и Фонд AVC Charity открывают выставку, посвященную Илье Зданевичу, художнику, издателю и теоретику авангардного искусства. Проект приурочен к 125-летию со дня рождения мастера и 70-летию публикации его сборника «Поэзия неведомых слов».

По замыслу организаторов, проект выстраивает диалог между современным искусством и творцами прошлого века. Первая зона посвящена авторским книгам Ильи Зданевича начала ХХ века и книгам в жанре livre d’artiste, издававшиеся им с 1940 по 1975 год при участии Пикассо, Матисса, Шагала, Миро, Хаусмана, Джакометти.

Во второй зоне представлен оммаж Илье Зданевичу, созданный в жанре livre d’artiste современными художниками. Третий раздел рассказывает о сборнике «Поэзия неведомых слов».

Биографический раздел рассказывает об этапах жизни Зданевича. К выставке приурочена международная научная конференция, которая состоится 3 декабря в Образовательном центре ММОМА.