Рига, , 00:18 — REGNUM Капитальный ремонт Латвийской национальной оперы был сделан в 1995 году, пишет портал mixnews.lv.

Однако тогда в строительной смете не нашлось места для полной замены водопровода, электропроводки и канализационной системы, которая действует в своем почти первозданном виде с 1960 года, сообщил недавно назначенный на свой пост, новый директор оперы Эгил Силиньш.

3 млн евро, по словам директора, очень приблизительная сумма так как полностью схемы канализации и водопровода не изучены. Ветхое состояние этих систем оказывает прямое влияние на функциональность всего предприятия.