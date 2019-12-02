Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Компания Rockstar Games выпустила патч к игре Red Dead Redemption 2 для ПК, который исправил множество ошибок. Об этом 2 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Согласно информации, предоставленной разработчиками, обновление в том числе исправило ошибки, связанные с памятью, проблемы с сохранением прогресса в случае, если игрок вышел из своей учетной записи в Social Club в режиме Story Mode, а также ошибки с отображением меховой одежды и волос в случае, когда пользователи выставляют более высокое разрешение. С полным списком изменений можно ознакомиться на соответствующей странице на сайте Rockstar.

Релиз ПК-версии Red Dead Redemption 2 состоялся 5 ноября 2019 года. На консолях Playstation 4, Xbox One игра вышла 18 октября 2016 года.

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