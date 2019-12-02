Ашхабад, , 22:53 — REGNUM Делегация Туркмении в ООН подала заявку на внесение туркменского традиционного ковроткачества в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Организации объединенных наций.

Всего же от представителей постсоветских стран в специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры поступила 41 заявка.

Так, Белоруссия предлагает включить в список весенний обряд Юраускi карагод, Таджикистан — национальное песнопение — Фалак, Узбекистан — хорезмский танец Лазги, Украина — традицию косовской расписной керамики, Армения — армянскую письменность и ее отражение в культуре.