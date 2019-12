Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Продюсер фильма «Алита: Боевой ангел» Джон Ландау сообщил в интервью журналистам, в каком случае зрители смогут увидеть продолжение картины. Об этом 2 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Он сказал, что поклонники франшизы должны сделать так, чтобы руководство Disney заинтересовалось этим проектом. Однако пояснил, что даже если им удасться это сделать, то фильм выйдет на экраны ещё очень нескоро, поскольку только на написание сценария уйдет от 12 до 18 месяцев. В случае, если он окажется хорошим и понравится кинокомпании, этап предпроизводства займёт ещё от шести до десяти месяцев, этап съёмок — до шести месяцев, а этап постпроизводства — до года.

Фильм «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса вышел в широкий прокат в феврале 2019 года, в его основу лёгла популярна манга Юкито Кисиро GUNNM. При бюджете $170 млн картина собрала в мире более $404,8 млн. Стоит отметить, что производством фильма занималась кинокомпания 20th Century Fox, она выпустила его на экраны ещё до того, как Disney поглотила Fox.

