Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM Джим Керри может сняться в третьей части фильма «Эйс Вентура». Об этом 2 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Согласно сообщениям источников, кинокомпании Morgan Creek Productions и Warner Bros. обсуждают возможность выпуска третьей картины про детектива, специализирующегося на розыске домашних животных. Отмечается, что Джим Керри уже выразил свою заинтересованность в проекте.

Напомним, оригинальная картина вышла на экраны в феврале 1994 года. При бюджете $15 млн она смогла собрать в мире $107,2 млн. Сиквел «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа» при бюджете $30 млн собрал в мировом прокате уже около $212,3 млн.

