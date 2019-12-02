Москва, , 21:44 — REGNUM В Тверском суде Москвы 2 декабря прошло очередное заседание по делу о хищении «Седьмой студией» денег, выделенных на проект «Платформа», сообщает «Коммерсантъ».

К свидетельской тумбе поочерёдно выходили: Елена Тупысева и Анна Абалихина — кураторы современного танца на проекте «Платформа», Иван Естегнеев — сопродюсер и хореограф проекта «Диалоги», видеоинженер Ольга Дмитриева. Каждый из свидетелей, отвечая на вопросы адвоката защиты Ксении Карпинской, подтверждал свое сотрудничество с проектом «Платформа» и называл свою примерную зарплату.

Евстигнеев заявил, что за проект «Диалоги» получил порядка 400 тысяч рублей. Зарплата Абалихиной составляла примерно 300 тысяч в год, а Ольги Дмитриевой — 55−60 тысяч в месяц.

Тем самым защита показала, куда и на что были потрачены выделенные из бюджета деньги.

Напомним, что Кирилла Серебренникова и администрацию «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств. По версии следствия, в период с 2011—2014 годы было похищено 133 миллиона рублей.