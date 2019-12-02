Лос-Анджелес, США, , 18:58 — REGNUM Американская актриса Шелли Моррисон скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет, передаёт Associated Press.

Как сообщается, актриса умерла в воскресенье, 1 декабря, в медицинском центре Cedars Sinai. Причиной её смерти стала сердечная недостаточность на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

Шелли Моррисон родилась в 1936 году в Южном Бронксе. Когда ей было 10 лет, семья переехала в Калифорнию, где и началась её актерская карьера. Широкому зрителю Моррисон известна по ролям в сериалах «Коломбо», «Она написала убийство», «Уилл и Грейс», «Отряд Беверли Хиллз» и других.