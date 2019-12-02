Тамбов, , 18:51 — REGNUM Строительный и педагогический колледжи Тамбова в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году получат более 35 млн рублей на оснащение современным оборудованием учебных мастерских, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Карта Тамбовской области Tambov.gov.ru/

Конкурсная комиссия министерства просвещения РФ определилась со списком получателей федеральной субсидии в рамках национального проекта «Образование». По данным управления образования и науки области, на обновление мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование» строительный колледж города Тамбова получит почти 25 млн рублей. Здесь будут созданы пять мастерских по направлению «Строительство».

В рамках того же проекта педагогический колледж города Тамбова получит 12 млн рублей. Здесь будут созданы четыре мастерские по различным направлениям социальной сферы: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа».

Федеральный проект «Молодые профессионалы» направлен на модернизацию профобразования. Реализация проекта призвана поднять престиж рабочих профессий, чтобы выпускники колледжей и техникумов могли работать на самых продвинутых производствах.

Подготовке молодых специалистов губернатор Александр Никитин уделяет большое внимание. В Тамбовской области ведется масштабная работа по созданию современных условий обучения, а также по обеспечению высокотехнологичных отраслей промышленности кадрами по рабочим специальностям на основе международных стандартов.

В рамках федерального (регионального) проекта «Молодые профессионалы» в Тамбовской области будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки как оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.

Для решения этих задач предполагается оснащение 50 мастерских профессиональных колледжей и техникумов Тамбовской области современным оборудованием.

Напомним, в этом году ведется оснащение современных мастерских по направлению «Сельское хозяйство» в Аграрно-промышленном колледже. Они создаются по приоритетным группам компетенций: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия». В целом на их оснащение направлено 46,3 млн рублей. Из них около 30 млн рублей — средства федерального бюджета, 10 млн рублей на условиях софинансирования добавили из бюджета Тамбовской области, а остальные 6,4 млн рублей — собственные средства колледжа.