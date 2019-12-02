Великий Новгород, , 16:56 — REGNUM Уличным представлением с Дедом Трескуном встретили первый день зимы в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, 1 декабря в Новгородском кремле состоялся семейный праздник «Зима пришла! Трескуна привела!».

В зимние месяцы Детский музейный центр в Новгородском кремле становится резиденцией Деда Трескуна — сказочного персонажа, пращура Деда Мороза.

Напомним, впервые Дед Трескун как новогодний персонаж появился на новогодних праздниках в Великом Новгороде в 2016 году. В 2017 году Новгород объявили резиденцией Деда Трескуна. С тех пор в городе ежегодно проводят зимние уличные представления с его участием.

Напомним также, что родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг в Вологодской области.

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