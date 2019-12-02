Псков, , 15:05 — REGNUM XII Международная школа качества для библиотечных специалистов Псковской области откроется в Пскове 4 декабря и продолжится в Витебске (Белоруссия) 5−6 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в Псковской областной научной библиотеке, главной темой мероприятия станет формирование нового образа библиотек как современных культурных центров.

Участники обсудят вопросы создания библиотек нового поколения, их модернизации и развитие информационных технологий. Также в программе школы качества для библиотекарей — проблемы сохранения библиотечных фондов.

В Белоруссии мероприятие состоится в Витебской областной библиотеке им. В. И. Ленина, где будут рассмотрены современные формы, методы и технологии поддержки и развития чтения в библиотеках России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область регулярно становится центром обсуждения библиотечного дела — так, например, в Пушкинских Горах ежегодно проводится всероссийский форум школьных библиотекарей.