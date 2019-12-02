Уфа, , 15:09 — REGNUM Народный артист Башкирии Аскар Абдразаков стал обладателем оперной премии «Онегин». Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Церемония награждения лауреатов национальной оперной премии «Онегин» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра.

По словам чиновников, солист и художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков был назван «мастером сцены» за исполнение партии Мефистофиля и Лепорелло.

Отмечается, что всего на Премию было подано 84 заявки из 22 театров России.