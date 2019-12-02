Пермь, , 13:10 — REGNUM Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин», об этом 2 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Надежда Павлова Ольга Рунёва

Награда была присуждена в номинации «Примадонна» за исполнение партии Лючии в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Торжественная церемония прошла на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью содействия развитию российского оперного искусства. В 2019 году она вручалась в 16 номинациях, семь из которых были специальными.

Артисты Пермского театра оперы и балета не первый раз отмечаются данной премией, так в 2017 году в той же номинации «Примадонна» отметилась другая пермская солистка Надежда Бабинцева.

Читайте ранее в этом сюжете: Чего ждать от главного режиссёра Пермской оперы – огня или пепла?