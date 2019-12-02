Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В столице Среднего Урала изменили проект нового зала Свердловской филармонии. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил глава АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» Игорь Дубровин, было решено расположить паркинг филармонии в другом месте.

Раньше предполагалось, что парковку построят напротив существующего здания филармонии взамен зелёных насаждений. Согласно изменениям, паркинг организуют в рамках участка, где и будет строится новое здание.

«Мы крайне внимательно относимся к сохранению окружающих его общественных пространств», — сказал Дубровин.

Как сообщало ИА REGNUM, новый зал свердловской филармонии разместят на месте жилого дома на улице Карла Либкнехта. Все ранее проживавшие там жильцы уже продали свои квартиры.

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