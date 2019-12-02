Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Не время умирать», сюжет которого расскажет о новых приключениях Джеймса Бонда. Ролик опубликовали 1 декабря на YouTube-канале James Bond 007.

В «Не время умирать» Джеймсу Бонду (Дэниэл Крейг) предстоит столкнуться с новой угрозой. В тизере показали главного героя, трюки на мотоциклах и автомобиль с выдвигающимися пулемётами.

Полноценный трейлер фильма выйдет 4 декабря 2019 года. Премьера картины должна состояться в 2020 году.

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