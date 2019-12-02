Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Здание центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге откроется уже в мае 2020 года. Об этом заявил глава управления культуры города Илья Марков, сообщает РИА «Накануне.Ru».

Хотя строительные работы закончатся весной, первые экспозиции будут представлены лишь осенью 2020 года, уточнил чиновник.

«В мае 2020 года мы открываем здание, наполняем его смыслом, в ноябре будет первая выставка», — сказал Марков.

Тематика будущей выставки будет заявлена до конца 2019 года, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, «Эрмитаж-Урал» станет уральским филиалом Эрмитажа в Екатеринбурге. Соглашение о строительстве филиала было заключено ещё в 2014 году.

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