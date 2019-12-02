Ноттингем, Великобритания, , 11:28 — REGNUM Компания Games Workshop представила общий тизер-трейлер нескольких предстоящих анимационных сериалов по фантастической вселенной Warhammer 40 000. Об этом 2 декабря рассказывает портал Shazoo.

В тизере создатели проектов показали отрывки из предстоящих сериалов, выполненных в различном стиле. Первый полноценный трейлер шоу под названием «Ангелы смерти» компания пообещала опубликовать в январе 2020 года.

Напомним, Warhammer 40 000 — это популярная серия настольных игр с миниатюрами и одноимённая фантастическая вселенная. Первый проект во франшизе вышел в 1987 году.

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