Екатеринбург, 2 декабря 2019, 10:22 — REGNUM Екатеринбургский Театр кукол почти на два года переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей». Об этом заявил глава управления культуры города Илья Марков, сообщает РИА «Накануне.Ru».
По словам чиновника, в нынешнем здании театра проведут капитальный ремонт, а творческий коллектив переведут в «Колизей». Площадку бывшего кинотеатра, однако, придётся усовершенствовать.
«Колизею» требуются определенные вливания, чтобы там могли безопасно находиться зрители, в первую очередь, дети», — уточнил Марков.
Переезд произойдёт в марте 2020 года. Театр будет размещаться в «Колизее» до конца 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Колизей» назывался представителями театра в качестве одной из перспективных площадок для переезда. Сейчас в здании бывшего кинотеатра завершила работу экспозиция уральской биенналле.
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