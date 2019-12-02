Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Екатеринбургский Театр кукол почти на два года переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей». Об этом заявил глава управления культуры города Илья Марков, сообщает РИА «Накануне.Ru».

По словам чиновника, в нынешнем здании театра проведут капитальный ремонт, а творческий коллектив переведут в «Колизей». Площадку бывшего кинотеатра, однако, придётся усовершенствовать.

«Колизею» требуются определенные вливания, чтобы там могли безопасно находиться зрители, в первую очередь, дети», — уточнил Марков.

Переезд произойдёт в марте 2020 года. Театр будет размещаться в «Колизее» до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Колизей» назывался представителями театра в качестве одной из перспективных площадок для переезда. Сейчас в здании бывшего кинотеатра завершила работу экспозиция уральской биенналле.

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