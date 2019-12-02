Ош, Киргизия, , 09:47 — REGNUM Международная организация тюркской культуры (ТюрКСОЙ) определили Хиву в Узбекистане культурной столицей тюркского мира в 2020 году, сообщили в пресс-службе министерства культуры, информации и туризма Киргизии.

Это решение было принято на 37-м заседании постоянного совета ТюрКСОЙ, которое проходило в городе Оше. Узбекистан на заседании представляла заместитель министра культуры Камола Акилова. Она напомнила, что Хива являлась центром Хорезмского царства и почти полностью сохранила свой исторический облик.

Напомним, первой культурной столицей тюркского мира стала Астана. Это статус столице Казахстана был присвоен в 2012 году. В 2019 году культурной столицей выбран Ош.

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