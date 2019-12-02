Салехард, , 09:17 — REGNUM Столицу Ямала художники из разных стран мира превращают в эти дни в ледовый античный театр. В Салехарде с 30 ноября по 9 декабря проходит традиционный XVI Международный фестиваль «Полярная рапсодия», организованный департаментом внешних связей ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «Полярная рапсодия» — одно из главных предновогодних событий на Ямале. В 2019 году тема фестиваля — «Античный театр» — приурочена к проведению Года театра в России. На площади перед зданием Культурно-делового центра Салехарда вырастают ледовые композиции «Повесть о Калипсо», «Икар и Дедал», «Служение Мельпомене», «Плач по Горгоне», «Трагикомедия» и другие. Центральной композицией ледовой феерии станут построенные вне конкурса фасад здания театра с колоннадой и двухметровые фигуры актёров в античных одеяниях. Для проведения фестиваля на реке Полябта было заготовлено 250 кубометров льда. Скульптурами из прозрачного материала можно будет любоваться до весны.

Воплощают замысел художники из России, Белоруссии, Финляндии и Ирана. По словам заместителя начальника отдела по работе со странами СНГ и соотечественниками за рубежом департамента внешних связей ЯНАО Дмитрия Голикова, участники с энтузиазмом восприняли тему театра, которая близка творческим людям.

«В этом году работают девять интернациональных команд. Есть давние участники и немало новичков. Ширится география участников. Всё больше людей увлечены льдом, как художественным материалом», — сообщил лауреат и участник международных, федеральных и окружных конкурсов мастеров ледовой скульптуры Сергей Ледков.

Ямальские мастера — Сергей Корольков из Салехарда и Сергей Ледков из Тарко-Сале — с помощью электропилы, шпателей, стамесок и особых ножей с зубчиками воплотят изо льда сюжет про древнегреческого драматурга Фесписа, известного как создателя «театра одного актёра». Оба являются преподавателями в художественных школах Ямала и к фестивалям ледовой скульптуры привлекают своих учеников.

Сергей Ледков учит детей резьбе по дереву и кости. В зимнее время он занимается с ребятами ледовой скульптурой. Его ученики также являются дипломантами и победителями различных художественных конкурсов и фестивалей.

«Ко люду, как материалу, приходим не сразу. Лёд всё-таки надо выбрать, добыть. Снег — самый доступный подручный материал зимой. Обычно мы устраиваем у себя в Пуровском районе фестивали снежной скульптуры. Нашим ребятам ямальский мороз не страшен. Ставим чум, где можно согреться горячим чаем или бульоном из оленины, и принимаемся за работу», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Ледков.

В «Полярной рапсодии» он участвует десятый раз, и по признанию Сергея Ледкова каждый год обретает новые навыки, перенимает опыт у коллег в непосредственном общении и на мастер-классах.

Международный фестиваль «Полярная рапсодия» проводится в Салехарде с 2001 года и является одним из значимых мероприятий по ледовой скульптуре не только в Росси, но и в мире. За время проведения фестиваля в нём приняли участие более 200 профессиональных скульпторов из Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Малайзии, России, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Японии, а также с Украины.