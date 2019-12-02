Ульяновск, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области началась декада отечественной истории, посвящённая деятельности выдающего уроженца региона, историка Николая Карамзина. Основные мероприятия — научно-практическая конференция и театральный фестиваль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия, которые ежегодно проводятся в рамках декады отечественной истории, посвящены просветителю и историку Николаю Карамзину. Они стартовали 1 декабря и пройдут как в Ульяновске, так и муниципальных образованиях региона.

Ключевыми событиями декады станут всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения», которая состоится в 18-й раз, а также пятый международный театральный фестиваль «История государства Российского: Отечество и судьбы». Фестиваль откроется 5 декабря с постановки спектакля Московского губернского театра «Весёлый солдат». В этом году в фестивале примут участие театр Xameleon из Лондона, Национальный академический драмтеатр Белоруссии, Донецкий академический музыкально-драматический театр, драматические театры из Пензенской, Кировской, Владимирской областей и Башкирии, а также ульяновский и димитровградский драмтеатры.

Кроме того, запланировано проведение публичных лекций, выставок, конкурсов, интеллектуальных игр и виртуальных экскурсий. Основные события декады пройдут 12 декабря: так, состоятся кинопоказы, спектакли, конференция «Карамзинские чтения» по теме «Николай Карамзин и его современники», литературно-музыкальный вечер «Во славу Отечества!».

Завершит череду событий «Историческая ночь в музее», в которой примут участие музеи региона.

Николай Карамзин родился 12 декабря 1766 года в селе Знаменское (Карамзино) Симбирской провинции (ныне Ульяновская область) Казанской губернии. В память о знаменитом земляке во Дворце книги работает мемориальная экспозиция «Симбирская Карамзинская общественная библиотека», в которой представлены подлинные портреты, личные вещи и книги Н.М. Карамзина. В 2005 году по решению мэрии города Ульяновска возле здания научной библиотеки был установлен памятник букве «Ё» (считается, что именно Карамзин ввел ее в алфавит).