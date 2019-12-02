Магас, , 08:54 — REGNUM Власти Ингушетии создали первый Союз композиторов республики. В его обязанности будет входить поиск молодых талантов и оказание им всесторонней поддержки для развития.

«Это общественная организация, которая будет отслеживать талантливых молодых людей, а у нас их великое множество и их необходимо поддерживать, помогать им развиваться», — цитирует ТАСС министра культуры региона Темерлана Дзейтова.

По его словам, Союз композиторов Ингушетии будет проводить творческие вечера, прослушивания, конкурсы, фестивали, также будет собран музыкальный фонд произведений ингушских авторов. Кроме того, как отметил Дзейтов, молодые композиторы в будущем смогут участвовать в конкурсах и проектах всероссийского союза.

Напомним, Союз композиторов России — это общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыкантов. Он является правопреемником основанного в 1960 году Союза композиторов РСФСР. В настоящее время председателем союза является композитор, народный артист РФ Рашид Калимуллин.