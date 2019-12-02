Синин, Китай, , 07:16 — REGNUM Три древние тибетские буддийские фрески, датируемые XIII веком, были найдены в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Фрески были найдены в уезде Нанцянь в Юйшу-Тибетском автономном округе в устье реки Ляньцан (Меконг). На них изображены выдающиеся сцены в индийском стиле школы Пала, что несет огромную значимость для исследования развития человеческой культуры, отмечают исследователи.

Руины древнего храма были найдены в июне текущего года, когда деревенские жители Дочана работали в местных горах. Они нашли три фрески на каменных стенах, о чем тут же сообщили в местное бюро культуры и туризма.

Фрески, предположительно, были созданы в XIII веке, сообщил директор Института исследователей Тибетского буддистского наследия при Гугуне Ло Вэньхуа.

Как отмечают эксперты, фрески могут быть самыми ранними из тибетских, найденных в провинции Цинхай. Они несут высокую значимость для изучения деятельности людей на этой местности в ту эпоху, сообщили в департаменте культуры и туризма уезда Нанцянь.

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