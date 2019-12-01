Нью-Йорк, США, , 23:14 — REGNUM Комания Netflix может работать над созданием анимационного сериала «Ведьмак» по книгам Анджея Сапковского. Об этом 2 декабря сообщил портал Winter Is Coming.

Как сообщили инсайдеры, этот мультсериал должен будет заполнить пробел, который образуется между концом первого и началом второго сезона шоу. По имеющейся информации, в анимационном «Ведьмаке» появятся все персонажи, которые присутствуют в игровом сериале.

Напомним, первую серию «Ведьмака» потоковый сервис покажет 20 декабря 2019 года. Ранее ИА REGNUM мообщило, что Анджей Сапковский, являющийся создателем мира Ведьмака, заявил: так называемое «славянство», которое приписывают этой вселеной, является не более, чем мифом. Писатель отметил, что самые свои первые истории он создавал в соответствии с классическим фэнтезийным каноном.

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