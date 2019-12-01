Вашингтон, , 22:29 — REGNUM В сети набирает популярность ролик, созданный фанатами, в котором они поместили малыша Йоду из сериала «Мандалорец» в мир расширенной киновселенной Marvel. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

В видео показано, как герой «Мандалорца», так понравившийся фанатам «Звёздных войн», появляется перед финальным сражением Мстителей с Таносом в кинокомиксе «Мстители: Финал». В конце ролика показано, как ребёнок-инопланетянин держит в руках световой меч.

Напомним, малыш Йода появился в самом первом эпизоде сериала «Мандалорец», который сейчас показывает потоковый сервис Disney+. Фанаты пришли в восторг от персонажа, начав создавать множество интернет-мемов на основе его образа.

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