Нью-Йорк, США, , 21:43 — REGNUM В первой серии мультсериала «Харли Квинн» были показаны многие герои комикс-вселенной DC. На это 1 декабря обратил внимнаие портал Screen Rant.

Кроме клавной героини, которую озвучивает актриса Кейли Куоко, в первом же эпизоде шоу появились: Джокер, Бэтмен, комиссар Джим Гордон, Календарный человек, Загадочник, Убийца Крок, Ядовитый Плющ, Мен-бэт и КГБист (Анатолий Князев).

Напомним, премьера мультсериала «Харли Квинн» состоялась на потоковом сервисе DC Universe 29 декабря 2019 года. Сюжет шоу рассказывает о том, чем занялась главная героиня после расставания с Джокером.

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