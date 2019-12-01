Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM Завершилось зрительское голосование по итогам проекта «Театральное Приволжье». Торжественную церемонию оглашения победителей фестиваля в прямом эфире могли посмотреть жители Приволжского федерального округа, сообщили ИА REGNUM в полпредстве президента РФ в ПФО.

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» (Башкирия), представившая на суд зрителей спектакль «Сказка о Емеле — Лодыре».

В номинации «Лучший студенческий театр округа» победа присуждена студенческому театру «Абрикосовый сад» (Чувашия) с постановкой по повести Анджелы Нетти «Мой дедушка был вишней». Режиссер спектакля Дмитрий Миронов также стал победителем в номинации «Лучший режиссер среди студенческих театров».

Победу в номинации «Лучший режиссер среди школьных театров» завоевала Наталья Кучишкина (Пензенская область) с постановкой по пьесе Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой проведения фестиваля выступил лично полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом театра. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. В постановках приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов Поволжья. Постановки участников фестиваля посмотрели более 100 тыс. человек. Победители были выбраны путем суммирования результатов зрительского голосования и оценок экспертов в соотношении 50 на 50.