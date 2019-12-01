Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался народный артист России, дирижер Марис Янсонс. Музыкальная общественность и руководство города высказали свои соболезнования в связи с кончиной маэстро.

«Ушёл один из самых гениальных и добрых людей на свете. Марис Янсонс. Ушла эпоха, ушла легенда, — написал на своей странице в соцсети пианист Денис Мацуев. — Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» смерть Янсонса наступила от острой сердечной недостаточности.

Марис Янсонс родился в Риге в 1943 году, в 1956 году приехал в Ленинград на учебу, связав с городом на Неве свою человеческую и творческую судьбу. В 1986 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Мариса Янсонса.

«Выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор, ученик Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна, Марис Янсонс прославил музыкальное искусство Ленинграда — Санкт-Петербурга во всем мире. Маэстро Янсонсу рукоплескали лучшие залы Европы, он был удостоен высших наград музыкального сообщества. Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества», — заявил Беглов.

Губернатор напомнил, что Янсонс руководил симфоническим оркестром петербургской филармонии, преподавал в петербургской консерватории и воспитал множество талантливых музыкантов.

Дирижер был награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».