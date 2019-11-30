Москва, , 23:46 — REGNUM Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин согласился с мнением композитора и певца Вячеслава Добрынина о том, что современные молодые артисты «не имеют ничего общего с музыкой». Об этом 30 ноября он сообщил в беседе ресурсу «Газета.Ru».

"Есть люди, которые могут называться настоящими артистами, а есть много шлака, которые просто сконструировали для себя определенную музыку и выступают», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что «профессия музыканта девальвировалась» и у молодых исполнителей отсутствует понимание того, что значит быть «настоящим артистом».

Напомним, ранее народный артист Вячеслав Добрынин подверг критике представителей шоу-бизнеса, назвав их «тупыми», за отсутствие музыкальной грамотности и неумение грамотно и красиво излагать речь.

Читайте ранее в этом сюжете: Гусман назвал «несмешной» шутку в его адрес Светлакова