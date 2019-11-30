Вашингтон, , 22:15 — REGNUM В сеть выложили цифровую копию известного бюста супруги фараона Эхнатона Нефертити, который сейчас находится в Новом музее Берлина. Об этом 30 ноября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1200498333623738368

Издание отмечает «невероятный» уровень детализации модели, которую можно увидеть при помощи обработки файла в известном редакторе 3DS Max. Пользователи, не владеющие навыками работы с редактором, могут ознакомиться с 3D-моделю на сайте Sketchfab.

Автор статьи также рассказал о том, что художнику Космо Венману пришлось столкнуться с немалым количеством препятствий, прежде чем получить такую качественную 3D-копию бюста.

Напомним, бюст египетской царицы Нефертити был обнаружен 6 декабря 1912 года. В 1913 году он был вывезен в Германию и до 1920 года хранился в в доме предпринимателя Джеймса Симона, который лично финансировал раскопки в Египте.

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