Лос-Анджелес, США, , 21:36 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Ролик был опубликован 30 ноября на YouTube-канале проекта.

Длительность видео составляет всего 30 секунд, однако оно ценно тем, что в кадре впервые появился такой знаковый персонаж как генерал Лея Органа (Кэрри Фишер), вооружённая световым мечом. А в конце ролика зрители могут слышать фразу «Пусть начнётся битва», которую, как предполагается, произносит бывший император Палпатин.

Напомним, Кэрри Фишер ушла из жизни 27 декабря 2016 года. Причиной её смерти стала остановка сердца в момент, когда актриса находилась на борту самолёта, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Позже экспертиза выяснила, что в её крови были обнаружены следы трёх видов наркотиков.

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