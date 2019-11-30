Лос-Анджелес, США, , 20:50 — REGNUM Пользователи потокового сервиса Netflix разделились во мнениях по поводу нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Об этом 30 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Издание отмечает, что часть зрителей назвала новую работу Скорсезе «шедевром», однако другая часть заявила, что фильм очень «скучный», особенно если учесть, что его длительность составляет около 3,5 часов.

Стоит отметить: пользователи, которым картина понравилась, стали обвинять оппонентов в том, что они слишком привыкли к продукции студии Marvel, тем самым актуализируя известный спор, начало которому дал сам Мартин Скорсезе.

Напомним, фильм «Ирландец» был выложен на потоковом сервисе Netflix 27 ноября 2019 года. Стоит отметить, что картина не выходила в широкий прокат, ограниченные показы прошли в кинотеарах США и Великобритании. Главные роли в ней испонили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

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