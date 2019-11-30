Лос-Анджелес, США, , 20:37 — REGNUM Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн». На это 30 ноября обратил внимание портал Screen Rant.

В одной из серий шоу герой Педро Паскаля говорит о том, что мандалорцы не могут снимать свои шлемы перед другими людьми, поскольку если они сделают это (или даже если это сделает кто-то другой), то больше не смогут снова надеть их и перестанут быть мандалорцами. Таким образом, снимать шлемы они могут лишь находясь в одиночестве.

Автор статьи обращает внимание, что всё это порождает проблему для франшизы, поскольку ранее поклонники вселенной уже видели мандалорцев без шлемов. Например, Сабина Врен из анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» регулярно снимала свой шлем, как и другие мандалорцы в этом шоу.

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