Лос-Анджелес, США, , 20:21 — REGNUM Жена Криса Хемсворта Эльза Патаки рассказала в интервью журналистам, что она запретила мужу приносить молоты Тора домой. Об этом 30 ноября сообщил журнал Men's Health.

Она сообщила, что её супруг очень любит приносить со съёмок различные сувениры, которые потом нужно где-то размещать. «Он всегда выбирает лучшие места в доме», — отметила Патаки, добавив, что семья имеет по пять Мьёльниров на каждый фильм, в котором снимался Хемсворт.

Супруга актёра в итоге не выдержала и установила в доме новое правило, согласно которому в доме семьи больше не может находиться реквизит со съёмочной площадки.

Крис Хемсворт вновь выступит в роли Тора в предстощем фильме Marvel «Тор: Любовь и гром». В этой картине Натали Портман вновь сыграет роль Джейн Фостер, а Тесса Томпсон — роль Валькирии.

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