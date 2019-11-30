Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Сеть кинотеатров IMAX опубликовала постер к девятой части космической киносаги «Звёздный войны». Изображение было опубликовано 30 ноября на портале Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1200783655876136960

Компания предложила зрителям не ждать и уже сейчас приобрести билеты и тем самым забронировать места в кинотеатрах. На постере изображена Дэйзи Ридли в образе Рей, на фоне Кайло Рена (Адам Драйвер) в маске и генерала Леи Органы (Кэрри Фишер).

Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» запланирована на в России на 19 декабря 2019 года. Ранее ИА REGNUM собщило, что один из актёров, занятых в проекте, признался, что это он является виновником утечки сценария картины.

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