Москва, , 20:05 — REGNUM 7 декабря в московском клубе Red состоится концерт знаменитого американского диджея Shlohmo, который приедет с выступлениями в Россию впервые.

Как сообщается, музыкант представит в столице свой третий по счету альбом, который называется «The End». По информации российского новостного портала Афиша Daily, вышедший в марте альбом в целом получил положительные отзывы критиков. Некоторые отмечают, что многослойное звучание треков стало плотнее и ярче, а на смену суицидальной могильной сырости пришел кинодраматизм.

Стоит отметить, что Shlohmo начал писать музыку в возрасте 14 лет. В 2011 он выпустил свой дебютный альбом Bad Vibes. Обычно он работает со стилями инди, хип-хоп и R’n’B.