Эссекс, , 20:02 — REGNUM Культовая британская виртуальная группа Gorillaz обнародовала тизер-трейлер на документальный фильм, который получил название «Gorillaz: Reject False Icons». Как сообщается, премьера этого фильма состоится 16 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Фильм повествует о создании группы и о туре после выхода альбомов «Humanz» и «The Now Now».

По информации российского новостного агентства Buro 24/7, в съемках картины приняли участие Винс Стейплс, Дженни Бет, Дэнни Браун, Pusha-T, Ноэл Галлахер, Mavis Staples и др. Режиссером фильма стал сын сооснователя группы Джейми Хьюлетта.

Фильм покажут во всем мире в один день, а билеты появились в продаже 27 ноября.