Лос-Анджелес, США, , 19:57 — REGNUM Известный американский рэпер и продюсер Snoop Dogg выпускает новый альбом колыбельных песен. В цифровом формате пластинка, которая получила название «Lullaby Renditions of Snoop Dogg», станет доступна поклонникам 6 декабря.

По информации американского новостного агентства Billboard, исполнитель уже выпустил анимационное видео на одну из композиций пластинки — «Gin & Juice».

Ожидается, что в сборник хитов войдут нежные и мелодичные версии исполнения самых популярных треков музыканта. Для «детского» альбома они прозвучат в инструментальном исполнении, без текстов.

Напомним, что ранее исполнитель пережил потерю в семье. Его внук прожил всего 10 дней, он скончался 25 сентября 2019 года. Возможно, именно это событие и послужило стимулом для написания альбома.