Киев, , 19:46 — REGNUM Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода объявила поклонникам дату релиза своего нового альбома, который получил название «Sold Out». Сообщается, что новая пластинка выйдет в свет в декабре 2019 года.

«Я знаю в каком мы все находимся ожидании. Заранее благодарю вас за любовь и терпение. Это был мой главный стимул — отказаться в этом году от отдыха, долго не гастролировать и сесть в студию для написания нового материала», — поделилась Лобода в инстаграме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, певица пообещала удивить слушателей новым звучанием.

Напомним, что предыдущий альбом исполнительницы увидел свет в марте 2017 года, назвался он «H2LO».