Лос-Анджелес, США, , 19:36 — REGNUM Участницы поп-группы The Pussycat Dolls объявили о воссоединении. Певицы впервые более чем за десять лет выступят на одной сцене. Звезды 2000-х сообщили поклонникам о своем решении в социальных сетях.

По информации американского новостного журнала The Fader, они примут участие в шоу X Factor: Celebrity.

Напомним, что в конце 2009 года группа решила взять перерыв, чтобы записать третий альбом и представить его в рамках мирового тура. Спустя некоторое время Джессика Сатта, Кимберли Уайатт, Эшли Робертс и Мелоди Торнтон объявили о том, что покидают группу. О своем воссоединении участницы стали открыто говорить еще в 2015 году.