Москва, , 19:35 — REGNUM Русская версия настольной игры Star Wars: Outer Rim появится в России в 2020 году. Об этом 29 ноября сообщила компания Hobby World на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На русский язык название игры переводится как «Звёздные войны: Внешнее кольцо». Игрокам предлагается стать авантюристами, которые смогут оставить след в истории галактики. Они смогут путешествовать на своём корабле, брать в члены экипажа легендарных героев и выступать в качестве оппонентов другим игрокам.

Отмечается, что игра рассчитана на людей в возрасте от 14 лет, играть в неё смогут от одного до четырёх игроков. Среднее время прохождения займет около двух или трёх часов.

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